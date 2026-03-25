Die erste Herrenmannschaft der TTF Frankenthal feiert die Meisterschaft in der Bezirksoberliga. Die gute Jugendarbeit ist die Basis des Erfolgs.

Die Herren I der Tischtennisfreunde Frankenthal (TTF) haben mit ihrem 9:3-Heimsieg gegen den TuS Wachenheim den Aufstieg in die überregionale 2. Pfalzliga Ost geschafft. Damit geht es sportlich nach dem freiwilligen Rücktritt aus der Oberliga vor einem Jahr nun wieder nach oben.

Die starke Jugendarbeit des Vereins war die Basis für den angestrebten Erfolg. In wichtigen Spielen konnte sich das Team zudem auch auf die Unterstützung von Christian Stofleth verlassen. Der Leistungsträger im ehemaligen Oberligateam konzentrierte sich nun auf sein Studium, war aber immer zur Stelle, wenn er gebraucht wurde. Mit einer makellosen Einzelbilanz von 18:0 Siegen war er ein wichtiger Baustein für den späteren Erfolg. Schon früh in der Saison zeichnete sich im Kampf um die Meisterschaft ein Zweikampf zwischen Frankenthal und dem TC Colgenstein-Heidesheim II ab.

Packendes Kampfspiel

Vor der Saison waren mit Steffen Engel und Christios Dimitriou zwei langjährige TTF-Spieler zum TV Colgenstein-Heidesheim gewechselt, die den Mitkonkurrenten spürbar verstärkten. Das Heimspiel Ende September gewannen die TTF-Herren überzeugend mit 9:5. Beide Vereine gewannen im weiteren Saisonverlauf alle Spiele. So musste beim Rückspiel im Februar die Entscheidung fallen.

Bei einem Heimsieg wäre Colgenstein-Heidesheim II wegen des besseren Spielverhältnisses der Aufstieg gelungen. In einem packenden mehrstündigen Kampfspiel sicherten Christian Stofleth und Pero Schumacher mit ihrem Viersatzsieg im Schlussdoppel den wichtigen letzten Punkt zum 8:8-Unentschieden. Es sollte der einzige Punktverlust für die TTF-Herren bleiben, die so mit 35:1 Punkten Meister der Bezirksoberliga geworden sind. Für Colgenstein-Heidesheim II blieb mit 33:3 Punkten nur Platz zwei.

Leckel bleibt Mannschaftsführer

Für den TTF-Vorsitzenden Bernd Jäger war der Aufstieg sehr wichtig, gerade auch, um mit dem eigenen Nachwuchs, der in naher Zukunft weiter zu den Aktiven aufrücken wird, in einer stärkeren Liga vertreten zu sein. Erstes Ziel in der Pfalzliga Ost wird der Klassenerhalt sein. Sollte es möglich sein, wird das Team zu diesem Zweck auch verstärkt werden. Mannschaftsführer bleibt der erst 18-jährige Student Timo Leckel. Er hat mit 23:6 Siegen im oberen Paarkreuz eine starke Saison gespielt. Ob der erst 15-jährige Schüler Pero Schumacher dem Team erhalten bleibt, ist noch unklar. Er will im sich im Sommer nach eigener Aussage wieder mehr dem Tennis widmen.

Noch offen ist dann, ob Schumacher im Tennis dann auch die Hallensaison spielt, oder den TTF-Herren doch zur Verfügung stehen wird. Mit seiner Bilanz von 13:10 Einzelsiegen in seiner ersten kompletten Saison bei den Herren ist der talentierte Nachwuchsspieler zufrieden. Das kann auch Andreas Glebov sein. Der 27-jährige Student glänzte mit 23:5 Einzelsiegen. Zur Meistermannschaft gehören noch Suni Nada, Robert Simon und mit Inessa Leckel auch eine Frau, die gegen ihre männlichen Gegner mit 8:6 Siegen ebenfalls eine positive Bilanz erspielte. In einigen Spielen sprangen auch die Seniorenspieler Bernd Jäger und Peter Gast als Ersatzspieler ein.