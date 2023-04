Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Willkommen in der falschen Liga: Die TTF Frankenthal II sind zu stark für die Erste Pfalzliga und profitiert zudem von einer Neuregelung in den Bundesspielklassen. Doch ist es wirklich ein Profitieren? Denn das Team um Kapitän Martin Roth ist in dieser Klasse quasi ohne echte Konkurrenz in dieser Saison.

In den Bundesspielklassen werden seit dieser Saison nur noch mit vier statt sechs Spielern in einer Mannschaft gespielt. Das führt dazu, dass die zweiten Mannschaften dieser Klubs stärker geworden