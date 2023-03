Im Kampf um den Klassenverbleib in der Regionalliga Südwest ist auch nach den letzten Ergebnissen der Mitkonkurrenten TSG Kaiserslautern, FSV Mainz 05 II und TTC Weinheim eine Vorentscheidung gefallen.

Den Herren I der Tischtennisfreunde Frankenthal (TTF) hilft in der aktuellen Lage nur noch ein Wunder. Das Team liegt mit 6:20 Punkten weiter auf einem Abstiegsplatz. Kaiserslautern und Weinheim sind mit neun Pluspunkten schon etwas enteilt. Gegen die TTF-Herren spricht zudem das schwere Restprogramm.

Auch am Samstag im Auswärtsspiel beim TTC Grenzau II (12:14) ist mit einer weiteren Niederlage zu rechnen. Mit Ignas Navickas und Christopher Simonis fehlen zwei Leistungsträger. Navickas ist am Wochenende bei den litauischen Landesmeisterschaften am Start. Wenn er weiter für Litauen international spielen will, muss er dort antreten. Christopher Simonis ist im Urlaub. Ersetzt werden sie durch die bewährten Routiniers Peter Beranek und Horst Geyer. Beide waren in der Vorrunde auch beim überraschenden 7:3 Heimsieg gegen das Team aus dem Westerwald im Einsatz, und trugen mit zum Erfolg bei.

„Der Abstieg ist jetzt kaum noch zu verhindern. Wir werden trotzdem motiviert antreten, und schauen, was machbar ist. Mit Jörg Schlichter hat Grenzau einen der stärksten Spieler der Regionalliga im Team. Zuletzt haben sie mit einem deutlichen 7:3 Auswärtssieg beim Tabellendritten Wallertheim ihre aktuell gute Form unter Beweis gestellt“, zollt Peter Beranek dem kommenden Gegner Respekt.