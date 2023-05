Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die TTF Frankenthal bleiben in der Tischtennis-Regionalliga Südwest. Mit einem mühsamen, aber am Ende verdienten 6:4-Heimsieg gegen Schlusslicht TTV Ettlingen holte das Team um Kapitän Peter Beranek zwei weitere Punkte und sicherte sich so aus eigener Kraft den vor der Runde kaum für möglich gehaltenen Klassenverbleib.

In der Endabrechnung belegen die TTF-Herren mit respektablen 15:21 Punkten Platz sieben. Kleinsteinbach/Singen (13:23), das gegen Meister Bietigheim-Bissingen (4:6) nah am Punktgewinn war, muss