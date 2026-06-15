Cornelia Metz spielt in Erfurt groß auf und steht im Einzel und Mixed im Viertelfinale. Die TTC-Damen sichern nach starker Leistung gegen Bonn Platz sieben bei der DM.

Eine sehr erfolgreiche Saison gab es in diesem Jahr für die Seniorinnen des TTC Frankenthal zu feiern. In der Altersklasse 60 war der Verein sowohl als Mannschaft wie auch mit der Spielerin Cornelia Metz im Einzel bei den Deutschen Meisterschaften vertreten. Während die Mannschaft am Ende etwas unter Wert Platz sieben belegte, erreichte Cornelia Metz sowohl im Einzel als auch im Mixedwettbewerb die Viertelfinalteilnahme.

Zunächst mussten sich die TTC-Seniorinnen für die Deutschen Meisterschaften qualifizieren. Dies gelang mit einem 3:1-Sieg im Endspiel der Südwestdeutschen Meisterschaften in Rheinböllen gegen den TC Kirchberg-Rhaunen. Neben Spitzenspielerin Cornelia Metz gehörten noch Sabine Freyler und Daniela Braun zum siegreichen Team. Anfang Mai fanden dann die Deutschen Mannschaftsmeisterschaften der Senioren (Herren und Damen) in Sittensen ( Niedersachsen) statt. Die TTC-Damen mussten sich in der Gruppe B gegen die Gegnerinnen TTV Gärtringen, TTF Unteres Zusamtal und ESV Bonn messen.

Als stärkstes Team der Gruppe erwies sich der TTV Gärtringen, gegen den im letzten Gruppenspiel klar mit 0:3 verloren wurde. Zuvor gab es gegen Zusamtal eine 1:3-Niederlage. Im stärksten Spiel gegen ESV Bonn gewann Frankenthal mit 3:1. Da hinter Gärtringen (drei Siege) alle weiteren Teams 1:2 Siege aufwiesen, musste das Satzverhältnis über das Weiterkommen entscheiden. Zusamtal schaffte es so ins Achtelfinale, die TTC-Damen landeten noch hinter Bonn etwas unter Wert auf Platz vier.

„Unser Ziel war Platz zwei in der Gruppe. Entscheidend war schon das erste Spiel gegen Zusammtal, das wir unnötig verloren haben. Gegen Bonn haben wir dann unsere beste Leistung gezeigt, während Gertingen eindeutig zu stark war. Es ist blöd für uns gelaufen, auch unsere eigentliche Stärke in den Doppeln war nicht so da“, berichtete Sabine Freyler im Rückblick. Versöhnlich endete dann das Platzierungsspiel um Platz sieben. Hier schlugen sie den SV Broitzem mit 3:1.

Als Südwestdeutsche Meisterin bei den Seniorinnen 60 hatte sich zudem Cornelia Metz für die Deutschen Senioreneinzelmeisterschaften qualifiziert. Diese fanden am ersten Juniwochenende in Erfurt statt. Hier war alles eine Nummer größer. Neben den Senioren trugen auch die „Profis“ sowie die Jugend in insgesamt drei Hallen ihre Titelkämpfe aus. „Es war ein Riesenevent mit über 1000 Teilnehmern. Ich habe viele bekannte Gesichter und Freunde getroffen. Auch die Möglichkeit, den aktuellen Nationalspielerinnen, wie Sabine Winter, beim Training zu beobachten, bleibt in Erinnerung“, so Cornelia Metz.

Sportlich war Metz, die zwar bei den Meisterschaften noch keine 60 Jahre alt war, aber im spielberechtigten Jahrgang 1966 geboren ist, sehr vielseitig unterwegs. Sie spielte neben dem Einzel auch noch im Mixed- und Doppelwettbewerb mit. Mit zwei Viertelfinalteilnahmen feierte Metz am Ende ihren bisher größten Erfolg im Seniorenbereich.

Im Einzelwettbewerb erreichte sie in ihrer Gruppe E hinter Sabine Weichel (Niendorf) den wichtigen zweiten Platz. Sie gewann gegen Bärbel Hahn (Richem) klar mit 3:0. Gegen Susanne Rehm (Stöckach) wurde es nach 2:0-Satzführung noch spannend. Rehm gewann die nächsten beiden Sätze, bevor sich Metz im Entscheidungssatz dann wieder klar mit 11:4 durchsetzen konnte. Mit diesem Sieg qualifizierte sich die TTC-Spielerin für das Achtelfinale.

Auch da war noch nicht Endstation. Sie gewann gegen Marion Schuster (TV Reichenbach) mit 8:11, 11:5, 12:10 und 12:10. Erst im Viertelfinale sollte es für Cornelia Metz nicht mehr reichen. Auch gegen Claudia John (TuS Bad Aibling) war für sie alles möglich. „John spielt mit zwei unterschiedlichen Belägen auf ihrem Schläger. Ich habe zwei Sätze gebraucht, um mich auf ihr Spiel einzustellen. Dann war ich nahe dran am Sieg. Im fünften Satz lief es etwas unglücklich für mich. Aber alles gut, ich bin nach wie vor happy, wie weit ich bei den Deutschen Meisterschaften gekommen bin“, sagte Cornelia Metz mit Blick auf ihre knappe 5:11, 8:11, 12:10, 11:7 und 6:11-Niederlage und das so verpasste Halbfinale. John schaffte es nach dem Sieg gegen Metz noch bis ins Endspiel, wo sie gegen Marion Hillmer (Uelzen) mit 0:3 unterlag.

Es sollte für Metz in Erfurt nicht die einzige Viertelfinalteilnahme sein. Auch im Mixed schaffte es die Angriffsspielerin an der Seite ihres Partners Helmut Biernoth (TV 03 Wörth) bis in die Runde der letzten Acht. Nach zwei Siegen waren im 32er-Teilnehmerfeld erst Bettina Balfoort und Holger Quade zu stark. Metz und Biernoth unterlagen mit 9:11, 6:11, 11:6 und 3:11. Nicht so gut lief es im Damendoppel. Metz und ihre Partnerin Gabriele Roth (TTF Asbacher Land) verloren gleich ihr Auftaktspiel mit 0:3 und waren ausgeschieden.

TTC-Vorsitzender Thomas Jäger war mächtig stolz auf Cornelia Metz und seine erfolgreichen Seniorinnen. Auch im Verein läuft es aktuell rund. „Das Abschneiden in Erfurt war herausragend. Aber auch in anderen Bereichen tut sich bei uns einiges. Wir haben drei neue Jugendtrainer, die alle die Ausbildung zum C-Trainer erfolgreich absolviert haben, und uns nun im Jugendbereich zur Verfügung stehen. Dort zeigen sich mit der Meisterschaft der U-15 Jugend und dem Vizetitel der U-19 in der Bezirksklasse erste Erfolge. Wir haben auch noch Kapazitäten, um weitere interessierte Jugendliche aufzunehmen. Wichtig ist uns auch, das wir dem Nachwuchs neben dem Sport über Ausflüge und Treckingtouren Erlebnisse außerhalb des Sports anbieten“, sagte Thomas Jäger.

Für die Damen des TTC Frankenthal geht es nach der Sommerpause wieder in der 1. Pfalzliga weiter. In der abgelaufenen Saison wurde mit 18:10 Punkten Platz drei erreicht, obwohl mit Sabine Freyler und Daniela Braun zwei Leistungsträgerinnen in der Vorrunde lange nicht einsatzfähig waren.