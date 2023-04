Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Saisonauftakt nach Maß ist den Damen des 1. TTC Frankenthal in der Ersten Tischtennis-Pfalzliga gelungen. Gegen den TTC Riedelberg II, der Unterbau des Oberliga-Teams, siegten die Frankenthalerinnen in eigener Halle deutlich mit 8:2. Und doch sind die TTC-Damen nicht zufrieden. Was weniger mit ihrer Leistung als vielmehr mit dem Spielplan zu tun hat.

Denn diesen bezeichnet die Frankenthalerin Sabine Engel als „grauselig und sehr unglücklich“. Sieben Mannschaften spielen noch in der obersten Spielklasse des Pfälzer Tischtennisverbands