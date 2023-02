Der TSV Eppstein hat sich in einem wichtigen Duell am Samstagabend in heimischer Halle 4:4-Unentschieden vom ASV Landau getrennt.

„In der letzten Begegnung konnten wir punkten und waren daher guter Dinge, in der heimischen Halle auch wieder einen Sieg einzuholen“, sagte Franziska Richter, Spielerin beim TSV.

Nach den Doppeln stand es allerdings 1:2 aus Sicht der Gastgeber. Nur das erste Herrendoppel aus Marius Günther und Tobias Sperfeldt konnte sein Duell gegen die Landauer Paul Beckermann und Felix Argus gewinnen. Auch im Einzel gegen Beckermann lieferte Günther, der zum ersten Mal an Position eins spielte, ein souveränes Spiel und gewann glatt in zwei Sätzen.

Bastian Löcher hält 100-Prozent-Quote aufrecht

Hayley Wilkinson musste ihr Einzel gegen Anita Thomas nach einem sehr knappen ersten Satz in zwei Sätzen abgeben. Sperfeldt lieferte eine nervenaufreibende Drei-Satz-Partie gegen Daniel Grube, die letztendlich sein Landauer Kontrahent für sich entschied. Das dritte Einzel gewann Eppsteins Bastian Löcher vorzeitig wegen der Verletzung seines Gegenspielers Matthias Wetzel. „Er hält damit seine 100-Prozent-Quote aufrecht“, freute sich Richter.

Tobias Sohn und Richter sicherten im gemischten Doppel gegen Felix Argus und Brigitte Scherer den entscheidenden Punkt zum Unentschieden.

Natürlich sei man etwas enttäuscht, dass es nicht zum Sieg reichte, so Richter. „Aber die leckeren Burger und Salate beim Abendessen haben die Stimmung wieder gerettet.“