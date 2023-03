Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sehr souverän hat sich der TSV Eppstein II in der abgelaufenen Saison die Meisterschaft in der Badminton-Bezirksoberliga gesichert. Am Ende hatte die Mannschaft fünf Punkte Vorsprung auf den Zweiten, TV Pfortz-Maximiliansau. In der kommenden Spielzeit ist der Unterbau der „Ersten“ (Rheinhessen/Pfalz-Liga) mehr gefordert.

Carina Dehn, Kapitänin des TSV Eppstein II, spricht von einer unterm Strich sorgenfreien Saison. Dabei habe man keinen eigentlichen Stamm an Personal in der Saison gehabt. „Im Winter hatten