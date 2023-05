Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Badmintonspieler des TSV Eppstein dürfen auch in der kommenden Saison in der Rheinhessen-Pfalz-Liga aufschlagen. Das Team hat sich in der Liga etabliert und in einigen Spielen gezeigt, dass an einem guten Tag viel drin ist. Vor allem die Herren haben in der abgelaufenen Runde geglänzt. Doch für die kommende Spielzeit muss Abteilungsleiter Carsten Wegner wohl ausgerechnet da etwas umbauen.

„Unser grundsätzliches Ziel als relativ kleiner Verein ist immer der Klassenverbleib. Das haben wir geschafft. Von daher sind wir zufrieden“, sagt Carsten Wegner. Die nackten Zahlen: