Mit einem Grillfest in der Großkarlbacher Rebenlandschaft feiert der TSG Dirmstein am Sonntag sein 40. Jubiläum.

Im Großkarlbacher Wingertsheisel auf dem Weinwanderweg Osterberg feiert der Dirmsteiner Sportverein TSG am Sonntag, 14. Juni, ein Fest anlässlich seines 40-jährigen Bestehens. Nicht nur Mitglieder sind dazu eingeladen. Los geht’s um 12 Uhr, die offizielle Eröffnung mit Ehrungen findet um 13 Uhr statt. Aufführungen der Sparten Rope Skipping und Eltern-Kind-Turnen sind für 14 bis 14.30 Uhr vorgesehen. Bis 17 Uhr soll das Grillfest mit Spiel- und Sportmöglichkeiten sowie Überraschungen für Kinder dauern.

Vielseitiges Fitnessangebot

Der TSG – die Abkürzung steht für Turnen, Spiel, Gymnastik – wurde 1986 als Freizeitsportverein gegründet. Die Vereinsaktivitäten, so heißt es in der Chronik, hätten in der mittlerweile abgerissenen Unterhaardter Festhalle mit Gymnastik und Kinderturnen begonnen, die Übungsleiter hießen Theo Halama und Heidemarie Thiemer. Im Laufe der Jahre wurde das Fitnessangebot um Aerobic, Pilates, Bodystyling, Indiaka, Rope Skipping, Volleyball und Leichtathletik ergänzt.

Beim TSG unter dem Vorsitz von Jürgen Schubert und Klaus Gödert kann man das Deutsche Sportabzeichen machen und gesellige Angebote wie Wander- und Radtouren annehmen. Trainiert wird in Dirmstein in der Festhalle und der Schulturnhalle, für manche Sportarten nutzen die Aktiven in Heuchelheim den Sportplatz und das Bürgerhaus.