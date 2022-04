Die Polizei sucht Zeugen, die am Karfreitag gegen 18.40 Uhr auf der Landesstraße 454 zwischen Weisenheim am Sand und Laumersheim möglicherweise durch einen betrunkenen Audi-Fahrer gefährdet wurden. Nach Angaben der Beamten war der 53 Jahre alte Mann aus dem Kreis Worms in seinem silbernen Fahrzeug auffällig langsam unterwegs. Er sei außerdem neben seiner Spur und auch auf der Gegenfahrbahn gefahren, teilt die Polizei mit. Den Beamten zufolge kam es nach derzeitigem Ermittlungsstand glücklicherweise zu keinen Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer. Der Mann konnte in Laumersheim kontrolliert werden. Laut Polizei war er erheblich alkoholisiert und ist zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, und seine Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Ihn erwartet ein Strafverfahren. Sollten doch Verkehrsteilnehmer gefährdet worden sein, werden diese gebeten, sich mit der Polizei Grünstadt unter 06359 93120 in Verbindung zu setzen.