Keine größeren Einsätze melden Feuerwehr und Polizei in Frankenthal am Montag auf Nachfrage. Die Freiwillige Wehr musste am Sonntagabend einmal ausrücken. Sturmtief Roxana hatte zwei Äste auf die Abfahrt von der Bundesstraße 9 Richtung Petersau geweht, die von den Einsatzkräften entfernt wurden. Die Polizei habe keine Meldungen über Sturmschäden erhalten, teilt die Inspektion mit. In der Region rund um Heidelberg und Mannheim ließen orkanartige Böen Bäume umstürzen und Dachziegeln herabfallen. In der Westpfalz sorgte Starkregen für Überschwemmungen.