Mit der Einführung einer Bezahlkarte für Asylbewerber möchte die CDU-Stadtratsfraktion nicht auf Bund und Land warten und hat deshalb für die Stadtratssitzung kommende Woche beantragt, ein solches System in Eigenregie schon früher in Frankenthal einzuführen. Am Mittwoch ist unterdessen bekanntgeworden, dass sich bis auf Bayern und Mecklenburg-Vorpommern alle Bundesländer auf ein gemeinsames Vergabeverfahren für die Bezahlkarte bis zum Sommer geeinigt haben. Fraktionssprecher Christian Baldauf will sich dennoch am Beispiel des thüringischen Kreises Greiz orientieren. „Die bisherigen Ergebnisse sind durchweg positiv“, schreibt Baldauf. Der Verwaltungsaufwand sei gesunken, zudem gebe es erste Erfolge beim Kampf gegen Missbrauch von Sozialgeldern.