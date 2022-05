Eine fatale Fehlentscheidung hat eine Frankenthalerin nach Ansicht der Polizei getroffen, als sie sich am Mittwochabend betrunken aufs Fahrrad setze, „anstatt 400 Meter nach Hause zu laufen“. Den Beamten zufolge beobachtete ein Zeuge, wie die Frau gegen 22.45 Uhr mit ihrem Rad gegen einen in der Friedrich-Ebert-Straße geparkten VW Golf prallte und stürzte. Sie selbst habe leichte Schürfwunden erlitten, am Auto sei Schaden in Höhe von rund 700 Euro entstanden. Der Atemalkoholtest der Unfallverursacherin endete laut Polizei einen Wert von 2,16 Promille. Der Streife habe sie erklärt, in einer nahegelegenen Bar „drei Schorle“ getrunken zu haben.