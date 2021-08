Es gibt sicher bessere Zeiten, die Leitung eines Orchesters zu übernehmen. Ob und wie die Stadtkapelle Frankenthal nach den Sommerferien proben kann, ist offen. Ob geplante Auftritte stattfinden, steht in den Sternen. Trompeter Björn Bein übt sich in seinem neuen Amt nun also erstmal in Geduld.

Zum 1. August tritt Björn Bein seine Stelle als Lehrer an der Städtischen Musikschule Frankenthal an. Der 40-Jährige übernimmt den Posten des langjährigen Musikpädagogen Egbert Lewark, der zum Ende des Schuljahres in den Ruhestand verabschiedet wurde. Wobei auch der Abschied angesichts der Corona-Pandemie eher im kleinen Rahmen stattfand. Als Nachfolger Lewarks erbt der junge Familienvater aus Schifferstadt auch dessen Aufgabe als Leiter der Stadtkapelle, die seit einigen Jahren als Sinfonisches Blasorchester der Musikschule firmiert.

Gänzlich unbekannt ist Bein in dem Ensemble nicht. Als Gastmusiker hat er in der Vergangenheit ab und an bei Auftritten ausgeholfen. Doch über den aktuellen Stand der etwas mehr als 20 Musiker konnte er sich bislang nur über Videoaufnahmen informieren. „Ich bin offen für alle Musikrichtungen“, sagt der Trompeter. Je nach Anlass biete sich ein passendes Programm an. „Wir werden beim Strohhutfest sicher etwas anderes spielen als bei unserem Jahreskonzert.“

Mitspieler gesucht

Ein Ziel hat der neue Stadtkapellen-Leiter auf jeden Fall schon für sich definiert: „Ein paar neue Mitspieler finden, das wäre wichtig.“ Wie alle Chöre und Orchester leitet auch dieses Ensemble unter Mitgliederschwund. „Und bis die Musiker aus dem Jugendbereich soweit sind, dauert es einige Jahre“, weiß Bein. Mit besonderen Werbeaktionen und über eine besser gestaltete Internetseite will er deshalb erfahrene Musiker ansprechen, die vielleicht über ihre beruflichen und familiären Verpflichtungen das Instrument etwas aus den Augen verloren haben. Geprobt wird immer freitags von 20 bis 22 Uhr.

Den ersten Trompetenunterricht hatte Bein als Zehnjähriger bei einem Privatlehrer in seiner Heimatstadt Schifferstadt. Schon früh spielte der Schüler, der zwischenzeitlich das Landesmusikgymnasium in Montabaur besuchte und dort im Internat wohnte, in Auswahlensembles wie dem Landesjugendorchester und dem Landesjugendblasorchester. „Mit 16 war klar, dass ich das beruflich machen will.“ Sein Abitur machte der Pfälzer in Mannheim, um näher bei seinem Lehrer, dem 2018 verstorbenen Trompeter Peter Leiner, Conférencier des Rennquintetts und Hochschulprofessor aus der Südpfalz, zu wohnen. Von 2001 bis 2006 studierte Bein an der Musikhochschule in Mannheim, unter anderem bei Kurt Nagel.

Wenig Zeit für eigene Musik

Seither arbeitete er hauptsächlich an Musikschulen in Baden-Württemberg, unter anderem in Bruchsal, Bretten und Wiesloch. Seit vergangenem Jahr hat der Schifferstadter zusätzlich ein Deputat an der Musikschule Leiningerland, die unter anderem in Dirmstein eine Außenstelle betreibt. Seit 22 Jahren betreut er außerdem den Posaunenchor in Schifferstadt. Die weiten Fahrstrecken waren mit ein Argument für den 40-Jährigen, sich eine Stelle zu suchen, die näher an seinem Wohnort ist. Die unterschiedlichen Ferienzeiten in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz waren ein weiterer Grund. Beins Frau arbeitet am Pfalzinstitut für Hören und Kommunikation in Frankenthal, der eineinhalbjährige Sohn soll in Schifferstadt in die Kindertagesstätte gehen.

Wenig Zeit bleibt neben Beruf und Familie für die Arbeit als Musiker. Mit Kollegen hat der Trompeter vor 21 Jahren das Blechbläserquintett Brasserie gegründet. Die Fünf spielten unter anderem auf dem Rheingau-Musikfestival und haben ein Kindermusical mit dem Titel „Die Bremer Stadtmusikanten“ im Repertoire, dass sie auf Bühnen und Festivals in Deutschland aufführten, etwa im Januar 2019 bei den Bachtagen in Halle. Doch auch hier gibt es aktuell aufgrund der Corona-Pandemie keine Termine.

Onlineprobe keine Option

Seit März habe er überwiegend Onlineunterricht gegeben. Mit allen Vor- und Nachteilen, die diese Art der Vermittlung mit sich bringe. Die Schüler seien froh über die Abwechslung gewesen. Aber: „Klangarbeit ist bei Übertragungsverzögerungen sehr schwierig.“ Deshalb schließt der 40-Jährige auch für die Stadtkapelle virtuelle Angebote aus. „Ich weiß wirklich nicht, wie das mit dem gleichzeitigen Spielen funktionieren soll.“ Bleibt die Hoffnung, dass ab Mitte August „echte“ Orchesterproben wieder möglich sind.