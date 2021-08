In den kommenden beiden Wochen werden in Frankenthal neun Bäume gefällt. Das teilt die Verwaltung mit. Die Bäume seien vermutlich in Folge der Trockenheit der vergangenen Jahre abgestorben, die Verkehrssicherheit sei nicht mehr gewährleistet. Betroffen sind fünf Birken in der Wilhelm-Hauff-Straße, auf der Wiese im Westring und auf dem Parkplatz Nachtweideweg. Drei Japanische Zierkirschen werden in der Berliner Straße und im Emil-Nolde-Ring gefällt, eine Vogelkirsche in der Grünanlage an der Friedrich-Ebert-Schule.