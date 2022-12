Die Stadt Frankenthal will die Bewässerung ihrer Bäume neu organisieren. Überlegt werde, die Aufgabe, die bislang an ein externes Unternehmen vergeben war, dem Eigen- und Wirtschaftsbetrieb (EWF) zu übertragen. Die Freiwillige Feuerwehr habe dagegen abgelehnt, bei der Bewässerung in heißen Monaten zu unterstützen, wie es beispielsweise die Berufswehr in Ludwigshafen tut. Darüber informierte die Verwaltung auf Anfrage der Grünen im Planungs- und Umweltausschuss. Die Fraktion hatte gefordert, für besonders trockene Sommer einen Notfallplan zur Rettung von Sträuchern und Bäumen aufzustellen. Gewässert würden im Schwerpunkt Jungbäume über einen Zeitraum von fünf Jahren, erläuterte Marika Denzer, Leiterin des Bereichs Planen und Bauen. Bäume in der Innenstadt würden – wie etwa in der Graupner- und der Willy-Brandt-Anlage über ein Bewässerungssystem – dauerhaft gegossen. Bei Altbäumen, die tief wurzeln, mache Gießen dagegen keinen Sinn. Statt bislang 16 habe es in diesem Sommer 23 Gießgänge gegeben.

Nicht immer sei Wassermangel Ursache für das Absterben der Pflanzen, so Denzer. Die Jungbäume in der Flomersheimer Allee seien beispielsweise eingegangen, weil sie zu tief gesetzt und die Wurzelballen von schlechter Qualität gewesen seien. Eine Untersuchung in einem Fachlabor habe außerdem gezeigt, dass die Bäume von Weißfäule befallen waren. Im Metznerpark sorge Vandalismus immer wieder für Schwere Schäden an den Pflanzen. Grundsätzlich rechne die Stadt damit, künftig wesentlich mehr Bäume an schlechten Standorten nachpflanzen zu müssen. Dabei setze man bereits seit einigen Jahren auf klimaresistente Sorten. Ab 1. Januar soll eine eigens geschaffene Stelle unter anderem der Standortsuche und dem Erhalt des Baumbestands gewidmet sein. Nach Denzers Vorschlag soll sich außerdem eine Arbeitsgruppe mit diesem Thema befassen.