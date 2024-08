Dass nur ein dünnes Rinnsal aus dem Wasserhahn kommt statt des gewohnt druckvollen Strahls, darüber informierten am Dienstagmorgen mehrere RHEINPFALZ-Leser die Lokalredaktion in Frankenthal. Für Aufklärung sorgte eine Anfrage an die Pressestelle der Stadtwerke Frankenthal. Nur wenige Minuten später meldete sich Andreas Gabriel in der Redaktion. Der Bereichsleiter Technik bei dem örtlichen Energieversorger bestätigt, dass es tatsächlich ein kurzzeitiges Problem im Leitungsnetz der örtlichen Trinkwasserversorgung gegeben habe. Vermutlich handele es sich um einen technischen Defekt im Bereich der Schieber in einer Verbindungsleitung Richtung Ludwigshafen, berichtete Gabriel. „Dadurch kam es am späteren Vormittag kurzzeitig zu einem reduzierten Wasserdruck im Leitungssystem.“ Wie viele Haushalte und welche Gebiete in der Stadt betroffen waren, konnte er nicht sagen. Nur so viel: „Es war kein gravierendes Problem, die Trinkwasserversorgung war zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Nach etwa 25 Minuten war der Druck wieder normal.“ Aufgetreten sei der unvorhergesehene Fehler während eines geplanten und mit der Feuerwehr abgestimmten Tests des stationären Notstromaggregats im Wasserwerk Nord. Aktuell suchten die Techniker der Stadtwerke nach der genauen Ursache des Druckabfalls.