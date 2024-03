Autofahrer in der Mörscher Straße müssen sich auf eine veränderte Umleitungsregelung einstellen. Die Baustelle der Stadtwerke zur Erneuerung der Trinkwasserversorgungsleitung und der Stromversorgungskabel wandert ab Donnerstag, 14. März, weiter: Ab diesem Tag wird der Bereich zwischen der Virchowstraße und dem Nordring voll gesperrt. Darüber informiert die Pressestelle der Stadt. Die Virchowstraße bleibt weiterhin voll gesperrt. Eine Umleitungsstrecke ist entsprechend ausgeschildert. Betroffen ist auch die Buslinie 464 nach Mörsch. Aufgrund der Vollsperrung werden die Haltestellen Schillerschule 3 und Schlachthof nicht bedient. Die Umleitungsstrecke für den Busverkehr verläuft über den Nachtweideweg und den Ostring.

Und auch an anderer Stelle im Stadtgebiet gibt es Behinderungen. Weil die Arbeiten noch nicht beendet sind, bleibt die Fahrbahnvollsperrung in der Mierendorffstraße 38 bis Freitag, 15. März, bestehen. Um ein Wohngebäude an das Gasnetz anzuschließen, ist von Montag, 18. März, bis Freitag, 5. April, die Fahrbahn in der Anliegerstraße der Haydnstraße vor der Hausnummer 6 voll gesperrt. Die Zufahrt ist in dieser Zeit nur noch über die Schumannstraße möglich.