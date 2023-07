Passanten kostenlos Trinkwasser anbieten: Das kann sich die Verwaltung in Frankenthal an mindestens drei Stellen im Stadtgebiet vorstellen. Als Standort komme beispielsweise der Rathausplatz infrage. Außerdem wolle man die geplanten Umbauarbeiten am Hauptbahnhof und im Ostpark dafür nutzen, entsprechende Spender zu installieren. Darüber informierte Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) auf Anfrage der SPD im Stadtrat. Technisch sei eine Umrüstung überall in Frankenthal möglich. Die vorhandenen Zierbrunnen würden bereits mit Trinkwasser gespeist, allerdings entsprächen die jeweiligen Hähne und Leitungen nicht den Vorgaben für den Konsum. Mindestens ein Standort für einen Wasserspender soll laut Hebich noch in diesem Jahr dem Rat vorgeschlagen und 2024 umgesetzt werden. Stadtwerke und Eigen- und Wirtschaftsbetrieb (EWF) sollten Kosten und Aufwand prüfen.

Die EU-Trinkwasser-Richtlinie verpflichtet Mitgliedstaaten, Bürgern im öffentlichen Raum Zugang zu qualitativ hochwertigem Trinkwasser zu ermöglichen. Seit Januar sind deutsche Kommunen gesetzlich dazu angehalten, sofern technisch machbar und dem lokalen Bedarf entsprechend, Trinkwasserbrunnen aufzustellen. Das Land hat bereits 2019 ein Förderprogramm „100 Trinkwasserbrunnen für Rheinland-Pfalz“ aufgelegt. Einem Zuschuss von 4000 Euro stünden Kosten von 7000 bis 15.000 Euro gegenüber, heißt es aus Mainz.