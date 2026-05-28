Eine unbekannte Frau hat in Bobenheim-Roxheim einer 88-Jährigen eine Kette umgelegt und dabei deren Goldkette gestohlen. Die Täterin sprach nach Angaben der Polizei die Seniorin am Mittwoch gegen 10.15 Uhr in der Wormser Landstraße auf Höhe des Fußgängerüberwegs am Friedhof an und fragte zunächst nach einer Apotheke. Im Gespräch legte sie der Frau ungefragt eine Kette um. Als die 88-Jährige ihren Unmut äußerte, ging die Unbekannte in Richtung Friedhof davon. Kurz darauf bemerkte die Frau, dass ihre eigene Goldkette fehlte. Die Täterin war laut Polizeiangaben klein, etwa 30 bis 40 Jahre alt und hatte dunklere mittellange Haare. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de, entgegen.