Opfer eines Trickdiebs ist eine 61-jährige Frau am Montag gegen 12.30 Uhr im Ziegelhofweg in Frankenthal geworden. Nach Angaben der Polizei sprach ein Unbekannter die Frau an, als sie ihr Auto geparkt hatte, hielt ihr eine Landkarte vor und fragte nach dem schnellsten Weg zur Autobahn. Während die Frau den Weg erklärte, stahl der Mann ihr aus einer Tasche, die sie bei sich trug, zwei EC-Karten. Als sie den Diebstahl bemerkte, war der Täter bereits verschwunden. Er wird so beschrieben: etwa 35 Jahre alt, 1,75 Meter groß, sehr kurze, schwarze Haare. Der Mann sprach nur gebrochen Deutsch, trug eine graue Chinohose und ein dunkelblaues Polohemd. Möglicherweise war er mit einem silbergrauen Auto unterwegs. Die Polizeiinspektion Frankenthal bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06233 3130 oder per E-Mail an die Adresse pifrankenthal@polizei.rlp.de.