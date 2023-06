Ein 85-jähriger Mann aus der Hans-Holbein-Straße ist am frühen Montagnachmittag Opfer eines Trickdiebs geworden. Wie die Polizei meldet, ließ der Senior gegen 13.45 Uhr einen vermeintlichen Wasserwerker und einen weiteren unbekannten Täter in seine Wohnung. Während der falsche Wasserwerker den 85-Jährigen ablenkte, konnte der zweite Mann mehrere Sammlermünzen entwenden. Die Schadenshöhe ist laut Polizei noch unbekannt. Der vermeintliche Wasserwerker, der akzentfrei Deutsch sprach, soll etwa 1,80 Meter groß und circa 90 bis 100 Kilogramm schwer sein. Er trug zum Tatzeitpunkt eine helle Jacke und eine Schirmmütze. Die Polizeiinspektion Frankenthal bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.