780 Euro Bargeld hat eine Trickdiebin nach Angaben der Polizei am Freitagnachmittag einer 72-Jährigen in einem Discountmarkt in der Wormser Straße gestohlen. Den Beamten zufolge kann sich die Seniorin erinnern, gegen 14.45 Uhr von einer Frau angerempelt worden zu sein. Kurz danach bemerkte sie das Verschwinden ihres Portemonnaies. Die mutmaßliche Täterin soll etwa 1,80 Meter groß, 25 bis 30 Jahre alt sowie schlank und dunkelhaarig sein. Sie habe eine beigefarbene knielange Jacke getragen. Zeugenhinweise an die Polizei Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.