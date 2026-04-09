Trickdiebe haben Dienstagnachmittag in Frankenthal eine Seniorin in ihrer Wohnung bestohlen. Nach Angaben der Polizei klingelte ein Mann gegen 16.40 Uhr an der Tür der 88-Jährigen und gab vor, wegen eines Wasserrohrbruchs die Wohnung kontrollieren zu müssen. Die Frau ließ ihn herein, woraufhin ein weiterer Mann hinzukam. Beide überprüften angeblich Wasserhähne in Küche und Bad. Als die Seniorin misstrauisch wurde und ihre Tochter kontaktierte, verließen die Männer die Wohnung. Später stellte die Frau fest, dass ein höherer dreistelliger Bargeldbetrag fehlte. Eine Fahndung der Polizei blieb ohne Erfolg. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal unter 06233 3130 oder pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.