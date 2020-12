Über 800 Euro haben Trickdiebe vom Bankkonto einer 82-Jährigen abgehoben. Laut Polizei hatten die Diebe, zwei etwa 50 und 30 Jahre alte Frauen, bereits an Heiligabend dem Opfer die EC-Karte gestohlen, indem sie die Rentnerin auf dem Parkplatz nach Verlassen eines Einkaufsmarktes in der Alzeyer Straße in Worms angesprochen und von ihrer am Einkaufskorb hängenden Handtasche abgelenkt hatten. Diesen Moment habe wohl eine der Täterinnen genutzt, den Geldbeutel der Seniorin zu stehlen. Unmittelbar danach sei der Betrag, so die Polizei weiter, abgehoben worden.

Bei PIN-Eingabe Beobachtung verhindern

An die PIN der Karte sind die Trickdiebinnen gelangt, vermutet die Polizei, indem sie ihrem Opfer beim Bezahlen an der Kasse über die Schulter geschaut haben. Bei diesem sogenannten „Shoulder Surfing“, heißt es erklärend im Polizeibericht, stehlen Kriminelle persönliche Daten, indem sie ihre Opfer bei der Nutzung elektronischer Geräte wie etwa an Geldautomaten oder Bezahlterminals an Kassen beobachten. Die Polizei rät daher, bei digitalen Tätigkeiten in der Öffentlichkeit besonders vorsichtig zu sein. Zum Beispiel kann das Eingabegerät während der PIN-Eingabe mit der anderen Hand verdeckt werden.