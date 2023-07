Trickdiebe haben einer 88 Jahre alten Frau am Freitag, 14. Juli, beim Einkaufen in einem Geschäft in der Wormser Straße die Geldbörse gestohlen. Ein Mann sprach die Seniorin den Beamten zufolge an und nutze diesen Ablenkungseffekt, um das Portemonnaie an sich zu bringen. Der Gesamtschaden bewege sich im hohen zwei- bis niedrigen dreistelligen Bereich, schätzen die Ermittler. Von dem Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor: Er soll etwa 40 Jahre alt und circa 1,60 Meter groß sein. Laut Pressemitteilung hat der mittelbraunes Haar, war hell gekleidet und sprach zudem schlechtes, gebrochenes Deutsch. Zeugenhinweise an die Inspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.