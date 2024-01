Schmuck im Wert eines nach Angaben der Polizei Frankenthal „niedrigen fünfstelligen Betrags“ haben unbekannte Trickdiebe am Samstag ergaunert. Die Tatverdächtigen – zwei etwa 30 Jahre alte Männer mit „südländischem Aussehen“ – hatten im Starenweg ein älteres Ehepaar angesprochen, das den Beamten zufolge mit Schneeräumen beschäftigt war. Die Masche der mutmaßlichen Betrüger: Sie baten laut den Ermittlern darum, eine größere Geldsumme bei dem Paar deponieren zu dürfen, weil sie für einige Tage geschäftlich verreisen müssten. Die Opfer hätten eingewilligt und ihren Tresor im Haus geöffnet. Bei dieser Gelegenheit hätten die Gesuchten eine Schatulle mit diversen Schmuckstücken gestohlen. Hinweise möglicher Zeugen an die Inspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de. In ihrer Pressemitteilung weist die Polizei darauf hin, dass sich Trickdiebe immer wieder Senioren als Opfer für Betrügereien aussuchten, da sie „oftmals als leichte Beute angesehen“ würden. Tipps zum Schutz vor solchen Straftaten gebe es im Internet unter www.polizei-beratung.de.