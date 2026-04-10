Ein Wasserrohrbruch im Haus, die Wasserhähne in Küche und Bad müssen angeblich überprüft werden: Zwei Männer haben eine Seniorin getäuscht. Nun ermittelt die Polizei.

Eine 88 Jahre alte Frau ist Opfer von Trickdieben geworden. Laut Polizei klingelte ein Mann am vergangenen Mittwoch, also am 8. April, gegen 16.40 Uhr an der Tür der alten Dame in der Hanns-Fay-Straße in Frankenthal. Der Unbekannte täuschte vor, dass es einen Wasserrohrbruch im Haus gegeben habe und er deshalb die Wohnung überprüfen müsse.

Als die Frau den mutmaßlichen Wasserwerker hereingelassen hatte, kam ein weiterer Mann hinzu, um mehrere Wasserhähne in Küche und Bad zu kontrollieren. Die 88-Jährige wurde immer misstrauischer und meldete sich deshalb bei ihrer Tochter; die Männer verließen daraufhin die Wohnung.

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Bargeld gestohlen

Die Frau war nicht ohne Grund skeptisch: Nachdem die beiden Unbekannten weg waren, stellte sie fest, dass Bargeld fehlte. Die Summe im höheren dreistelligen Bereich befand sich in einer Tasche. Obwohl die Polizei umgehend die Fahndung nach den Männern einleitete, konnten die Täter nicht geschnappt werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 06233 3130 zu melden oder per E-Mail an die Adresse pifrankenthal@polizei.rlp.de zu schreiben.

Ähnlicher Fall im Februar

Der Fall aus der Hanns-Fay-Straße erinnert an einen Trickdiebstahl, der sich am 20. Februar in der Mörscher Straße zutrug: Ein Mann gab sich gegenüber einem 84-Jährigen als Heizungsableser aus. Während der Senior im Badezimmer Wasser in die Badewanne laufen ließ, gelangte ein zweiter Täter unbemerkt in die Wohnung. Dem 84-Jährigen wurden Bargeld und Schmuck gestohlen.

Auch damals bat die Polizei um Zeugenhinweise. Gebracht hat es bisher nichts. Auf Nachfrage der RHEINPFALZ erklärte ein Sprecher der Polizei, dass bislang keine Täter ermittelt werden konnten. Der Fall ist also noch nicht aufgeklärt. Besteht möglicherweise ein Zusammenhang mit dem Fall vom Mittwoch? „Abschätzen können wir einen Zusammenhang aktuell nicht, jedoch dürfte nicht davon auszugehen sein, dass die Taten zusammenhängen“, teilt die Polizei mit.

Falscher Handwerker ist beliebte Betrugsmasche

Bei Trickbetrügern ist der falsche Handwerker oder der falsche Wasserwerker eine beliebte Masche, um vor allem ältere Menschen zu beklauen. Grundsätzlich rät die Polizei, sich Dienstausweise zeigen zu lassen. Zudem kündigten seriöse Handwerksfirmen oder Betriebe Termine in der Regel vorher an.

Auch die Stadtwerke Frankenthal warnen regelmäßig, dass ihre Mitarbeiter „grundsätzlich nur mit vorheriger Ankündigung“ private Wohnungen oder Häuser betreten. Ein echter Angestellter der Stadtwerke könne jederzeit einen Dienstausweis vorzeigen.