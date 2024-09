Eine 79-jährige Frau ist am Mittwoch gegen 7.30 Uhr auf dem Kaufland-Parkplatz in der Wormser Straße Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Die Polizei berichtet, dass drei Männer die Frau für wenige Sekunden umringt und abgelenkt haben. Anschließend rannten die Unbekannten in Richtung Norden davon. Nach Angaben der Polizei stellte die Frau fest, dass ihre Umhängetasche offen war und ihr Geldbeutel fehlte. Darin befanden sich etwa 350 Euro Bargeld, ihr Führerschein, die Versichertenkarte und die EC-Karte. Die Täter werden wie folgt beschrieben: männlich, zwischen 20 und 28 Jahren alt, schlank und dunkel gekleidet. Einer der Männer trug eine Wollmütze, ein anderer eine Basecap. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion, Telefon 06233 3130, oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu melden. Die Polizei warnt laut eigener Aussage ältere Menschen vor Trickdieben und Betrügern, da diese oft als leichte Opfer angesehen werden. Die Polizei rät, misstrauisch zu sein, wenn man von Fremden angesprochen wird, und den Zugriff auf Wertsachen zu verhindern. Nähere Informationen zum Thema: im Internet unter www.polizei-beratung.de.