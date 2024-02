Unbekannte Trickbetrüger haben am Donnerstagnachmittag aus der Wohnung eine 83 Jahre alten Frau in der Käthe-Kollwitz-Straße Schmuck im Wert von rund 5000 Euro gestohlen. Das meldet die Polizei Frankenthal am Sonntag. Die mutmaßlichen Täter hatten die Seniorin den Beamten zufolge zwischen 14 und 14.30 Uhr mit dem Vorwand überrumpelt, bei ihr Wertgegenstände aus dem Besitz einer kurz zuvor verstorbenen Verwandten in einem Tresor deponieren zu wollen. Nach dem Diebstahl seien die drei Verdächtigen – eine Frau und zwei Männer – aus der Wohnung geflüchtet. Wegen des aktuellen Falls rät die Polizei erneut, trotz vermeintlicher Notlagen keine Unbekannten ins Haus zu lassen. Der Tipp der Ermittler: Betroffene sollten die Behörden verständigen, sobald ihnen das Verhalten seltsam erscheine, und auch Angehörigen oder Nachbarn über das Geschehene zu berichten. Tricktäter seien „erfinderisch und schauspielerisch begabt“. Hinweise an die Inspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.