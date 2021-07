Mit einem Trick hat es ein unbekannter Betrüger nach Angaben der Polizei am Sonntagvormittag geschafft, einer 79 Jahre alten Frau deren EC-Karte abzunehmen. Den Beamten zufolge hatte die Seniorin gegen 10.30 Uhr die Spardabank-Filiale in der August-Bebel-Straße betreten, um dort den Kontoauszugsdrucker zu nutzen. Gleichzeitig mit ihr habe ein etwa 20 Jahre alter Mann das Foyer betreten. Er habe die Frau angesprochen und geraten, ihre EC-Karte in einen der dort montierten Automaten zu stecken. Als sie das tun wollte, habe der mutmaßliche Täter neben ihr gestanden, habe den Kartenschlitz mit einem Papier verdeckt und – so vermuten die Ermittler – die Bankkarte gestohlen. Der Tatverdächtige hat nach der Beschreibung des Opfers dunkle kurze Haare, war hell gekleidet und trug eine blaue OP-Maske. Zur Tatzeit sollen sich zwei weitere Kunden in der Filiale aufgehalten und der 79-Jährigen nach dem Vorfall geholfen haben. Diese möglichen Zeugen des Betrugs, sollen sich bei der Polizei melden. Hinweise an die Inspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.