Ihr Misstrauen hat eine 79-jährige Wormserin vor größerem finanziellen Schaden bewahrt. Wie die Polizei am Freitag berichtete, habe die Seniorin am Donnerstagnachmittag einen Anruf von ihrer angeblichen Nichte erhalten. Die Anruferin habe angegeben, einen schweren Autounfall in Österreich gehabt zu haben, an dem sie Schuld sei. Sie habe mit dem Handy telefoniert und sei über eine rote Ampel gefahren. Für einen österreichischen Gutachter benötige sie noch am selben Tag 30.000 Euro. Die Tante könne hierfür doch ihr Gold verkaufen, meinte die Anruferin. Auf Nachfragen der 79-Jährigen wich die Frau aus, weshalb die Rentnerin einfach auflegte. Die Geschichte stellte sich nach Rückfrage bei ihrer Familie als unwahr heraus, woraufhin die Wormserin Anzeige erstattete.