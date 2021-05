Dass in der Pandemie der Internet- und Versandhandel einen Boom erlebt, das nutzen auch Betrüger aus. Am Donnerstag meldeten sich laut Polizeiangaben mehrere Wormser Bürger, dass sie von einem Mann angerufen worden seien, der behauptete, ein Versandhaus habe vom Konto des Angerufenen einen beträchtlichen Geldbetrag abgebucht. Um dies abzuklären, sollten persönliche Daten und Kontoinformationen mitgeteilt werden. In einem Fall habe sich der Anrufer als Verwandter ausgegeben, der um Geld bat, um ein Geschäft abschließen zu können. Laut Polizei erkannten die Angerufenen den Betrugsversuch rechtzeitig und gaben keine sensiblen Daten preis.

Die Polizei rät in solchen und ähnlichen Fällen grundsätzlich zu Misstrauen, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben. Ihr Tipp: Dinge vom Anrufer erfragen, die nur richtige Verwandte oder Bekannte wissen können. Bei Zweifeln könnte die Person auch von einem anderen Telefon aus angerufen werden. Zudem sollten generell am Telefon keine Details zu familiären und finanziellen Verhältnissen genannt werden und bei Forderungen nach Geld oder Wertsachen, sollte man sich darauf berufen, das Ansinnen mit Familienangehörigen oder nahestehenden Personen besprechen zu wollen.