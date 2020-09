Die Polizei in Worms warnt vor Trickbetrügern, die sich am Telefon als Polizeibeamte ausgeben. Zehn solcher Fälle wurden am Montag in Worms der „richtigen“ Polizei gemeldet. Geschädigt wurde niemand, weil alle Opfer die Betrugsmasche durchschauten. Wie die Polizei weiter mitteilt, versuchen die Täter, ihre Opfer unter verschiedenen Vorwänden dazu zu bringen, Geld- oder Wertgegenstände im Haus oder auf der Bank an einen Unbekannten zu übergeben, der sich ebenfalls als Polizeibeamter ausgibt. In einer Variante behaupteten die Anrufer, dass die Polizei bereits auf dem Weg sei, um die Angerufene wegen eines Strafverfahrens festzunehmen. Dies könne nur durch die direkte Zahlung von 4000 Euro abgewendet werden.