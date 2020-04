Mindestens zehn Senioren in Worms haben am Mittwochabend zwischen 19 und 23 Uhr Anrufe von falschen Polizeibeamten bekommen. Wie die richtige Polizei am Donnerstag mitteilte, kontaktierten die Täter unter Verwendung verschiedener Namen zumeist Anwohner der Innenstadt mit älter anmutenden Vornamen. Sie gaben in den meisten Fällen an, dass es in der Nachbarschaft zur Festnahme von Einbrechern durch die Polizei gekommen und bei den Tätern eine Notiz mit dem Hinweis auf Wertgegenstände in der Wohnung der Angerufenen gefunden worden sei. Die meisten Senioren durchschauten die Masche sofort und brachen die Gespräche ab. Ein Schaden entstand in keinem Fall, berichtet die Polizei weiter.