Eine Armbanduhr im Wert von rund 20.000 Euro hat ein unbekannter Trickbetrüger nach Angaben der Polizei am Donnerstag von einer 84-jährigen Frankenthalerin erbeutet. Den Beamten zufolge war der Mann der Seniorin nach Hause gefolgt, nachdem er sie zuvor auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Straße Am Kanal angesprochen hatte. Sie habe dort gegen 11.35 Uhr ihr Auto abgestellt. Ein junger Mann habe dort gerade einem älteren Herrn geholfen, dessen Einkäufe zu verstauen, und sei dann auf die 84-Jährige zugekommen. Er fragte die Frau laut den Ermittlern gebrochenem Deutsch nach der Uhrzeit und gab sich ihr gegenüber als „Security-Mitarbeiter“ aus. Die Dame habe auf das Zifferblatt ihrer Armbanduhr gezeigt und dann ihren Einkauf erledigt. Als sie danach wieder bei ihrer Wohnung eintraf, sei plötzlich der Tatverdächtige aufgetaucht. Unter einem Vorwand gab er der Seniorin eine größere Menge Münzen in die Hände, deren Annahme sie abgelehnt habe, heißt es in der Schilderung der Polizei. Daraufhin habe der Mann ihr das Geld wieder abgenommen und sei davongerannt. Im selben Moment stellte die 84-Jährige fest, dass ihre Uhr fehlte. Die Vermutung: Der mutmaßliche Dieb streifte das teure Stück beim Zurücknehmen der Münzen unbemerkt vom Handgelenk gestreift. Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise von möglichen Zeugen an die Polizeiinspektion Frankenthal. Kontakt: Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.