Auf einen Trickbetrüger ist eine 72 Jahre alte Frau am Samstagmittag hereingefallen. Die Frau verließ laut Polizei Worms gerade die Spardabank-Filiale, als sie von einem Mann angesprochen wurde, der sie darauf hinwies, dass sie beim Geld abheben nicht die ganze Summe aus dem Ausgabeschacht entnommen habe. Die Seniorin befolgte den Rat des Mannes, direkt am Bankautomaten den Kontostand zu überprüfen, um festzustellen, wie viel Geld der Automat wieder eingezogen hatte. Im Anschluss führte der vermeintlicher Helfer seine EC-Karte ein und entwendete die der 72-Jährigen. Die Pin hatte er, vermutet die Polizei, bereits beim Blick über die Schulter der Frau ausgespäht – wegen dieses Vorgehens nennen die Beamten den Trick auch „Shoulder Surfing“. Der Frau kam das Geschehene kurz darauf jedoch sehr komisch vor. Sie sprach Passanten an und ließ über den Sperrnotruf 116116 ihre Bankkarte sperren. Ob der unbekannte Täter die Zeit bereits nutzten konnte, an einer anderen Bank Geld abzuheben, ist laut Polizei unklar.