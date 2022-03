Ein 99-jähriger Wormser ist am Montagnachmittag ein Opfer von Trickbetrügern geworden. Wie die Polizei am Dienstag meldete, verschafften sich drei unbekannte Männer gegen 14 Uhr unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung des Seniors, der zudem im Rollstuhl sitzt. Das Trio gab an, den Wasseranschluss überprüfen zu müssen. Nachdem sie die Wohnung in der Nähe des Heinrich-Völker-Bads (Alzeyer Straße) betreten hatten, lenkte ein Tatverdächtiger die Haushaltshilfe des 99-Jährigen ab. Die beiden anderen Männer durchsuchten den Beamten zufolge die Räume nach Wertgegenständen. Dabei entwendeten sie wohl Bargeld in einem niedrigen vierstelligen Bereich. Nach etwa 15 Minuten gingen die Männer, von denen keine Personenbeschreibung vorliegt, wieder. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief lauf Bericht erfolglos. Die Polizei bittet unter Telefon 06241 8520 oder per E-Mail an kiworms@polizei.rlp.de um Hinweise.