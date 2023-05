Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Frankenthaler Triathletin Elke Willersinn, die für die TSG Maxdorf startet, befindet sich in der Corona-Zwangspause. Alle geplanten Wettkämpfe fallen in diesem Jahr aus. Trotzdem blickt Willersinn auf aufregende Wochen zurück, in der es auch einige sportliche Höhepunkte gab. Im Gespräch mit der RHEINPFALZ berichtet die Frankenthalerin von ihrem Hausarrest in Spanien und Trainingseinheiten im Kreis der Familie.

Frau Willersinn, Sie waren im Frühjahr als Trainerin bei einem Triathloncamp auf Lanzarote, als die Corona-Krise in Europa so richtig Fahrt aufgenommen hat. Wie war es in der Quarantäne?

Ich