Die Schnapszahlen am 2.2.22 und am 22.2.22 machen den ansonsten wenig angesagten Februar bei den Standesämtern zu einem begehrten Hochzeitsmonat. Statt der üblichen zehn bis 15 Trauungen seien dieses Jahr doppelt so viele Termine gebucht worden, sagt Lisa-Marie Eschenbach, Sprecherin der Stadt Speyer. Das Standesamt reagiere auf die hohe Nachfrage mit Sonderterminen – und das nicht nur im Februar. Auch in den übrigen Monaten dieses Jahres würde der 22. besonders oft angefragt werden. Das Standesamt Frankenthal habe ebenfalls zusätzliche Trautermine für die begehrten Februartage angedacht, allerdings habe die Nachfrage auch mit dem regulären Angebot gedeckt werden können, berichtet Lisa Randisi von der Stadt. Voll ausgelastet sei das Standesamt an beiden Tagen mit zwei beziehungsweise drei Trauungen dennoch. Auch der 14. Februar, also Valentinstag, ist in beiden Städten begehrt. Das Standesamt Ludwigshafen bietet aus internen Gründen am 2. Februar keine Trautermine an, ist mit fünf Hochzeiten am 22. Februar aber ebenfalls ausgebucht, berichtet Florian Bittler von der Verwaltung.