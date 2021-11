Was kann ich? Was will ich? Das sollten sich nach Einschätzung der Agentur für Arbeit alle fragen, die auf der Suche nach ihrem Traumberuf sind. Unterstützung dabei soll eine kostenlose Workshopreihe geben, die am Montag, 29. November, 17 bis 18 Uhr, startet. Eine Anmeldung bis 26. November per E-Mail an Ludwigshafen.Beratung4.0@arbeitsagentur.de wird erbeten. Mit der Anmeldebestätigung erhalten die Teilnehmer den Link zur virtuellen Plattform. Weitere Informationen rund um die Arbeit des Teams Berufsberatung im Erwerbsleben sowie zu den Workshops gibt es unter www.arbeitsagentur.de/vor-ort/ludwigshafen/bbie. Ein Programm, mit dem man selbst seine Fähigkeiten besser einschätzen lernt, wird am Mittwoch, 1. Dezember, 16.30 Uhr, vorgestellt. Auch für diese Veranstaltung mit dem Titel „So erkenne ich mein Können mit New Plan“ ist eine Anmeldung notwendig.