Bis zu 1200 Menschen haben sich am Sonntagmittag dem Trauermarsch für die Bluttat von Oggersheim angeschlossen, zu dem von privater Seite aufgerufen worden war. Verhaltene Kritik wurde an der Einstellung der Stadtspitze geübt. Warum und wie diese das Gedenken gestalten will, lesen Sie hier.

In der Katholischen Kirche dürfen auch Laien Gottesdienste halten, wenn sie dafür geschult wurden. In der Pfarrei Heilige Hildegard mit Sitz in Dudenhofen haben sich außergewöhnlich viele Gemeindemitglieder dafür interessiert. Lesen Sie hier, was zwei Frauen zu diesem Ehrenamt bewegt hat und was sie erreichen wollen.

Geburtstagsparty mit Glanz und Gloria: An zwei Abenden hat das Theater Alte Werkstatt (TAW) am Wochenende vor jeweils ausverkauftem Haus sein 30-jähriges Bestehen gefeiert und seinen Gästen ein Galamenü geboten – mit leicht bekömmlicher Bühnenkost und kulinarischen Genüssen. Was noch so gezaubert wurde, lesen Sie hier.

Wenn Liebe durch den Magen geht, dann ist es dieser Veranstaltung in einem Speyerer Restaurant zu wünschen. Am Mittwoch können dort die Gäste zu einer kulinarischen Reise durch die Ukraine starten. Und dann sogar bei einem kulturellen Erbe Station machen, dem Borschtsch. Was die Macher der Veranstaltung bewegt, darüber berichten wir hier.

Frauen sollen in Mannheim weiterhin einen Vorteil bei nächtlichen Taxifahrten genießen. Die Regeln werden nun aber zum wiederholten Male geändert. Die FDP kritisiert das Modell. Alles zu dem Thema finden Sie hier.