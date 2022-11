Mit einer bewegenden Trauerfeier haben sich am Mittwoch rund 300 Menschen auf dem Hauptfriedhof von den beiden Opfern der Bluttat vom 18. Oktober in Oggersheim verabschiedet. Auch das Opfer, das die Messerattacke schwer verletzt überlebt hat, hatte die Kraft gefunden zu kommen. Zum Artikel

Die 40 Buden auf dem Ludwigshafener Weihnachtsmarkt am Berliner Platz sind seit Mittwoch offen. Die offizielle Eröffnung durch Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) ist am 21. November, 18 Uhr – dem Montag nach dem Totensonntag.

Der Hackerangriff auf die Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises hat weitreichende Konsequenzen, auch für die Kreisbürger. Wer ein Anliegen wie etwa Sperrmüll, Führerschein oder ein Bauvorhaben hat, kann dieses nicht wie gewohnt vorbringen. Wie Anfragen nun gestellt und bearbeitet werden können, lesen Sie hier.

Die Fahrschule Herzer in Speyer wird 60 Jahre alt. Inhaber Frank Herzer schult in allen Fahrzeugklassen. Als Experte für Assistenzsysteme im Fahrzeuge hat er wertvolle Spartipps für Zeiten, in denen nicht nur das Autofahren teurer wird.

Mit einem der größten Musikstars aller Zeiten hat man in der Lokalredaktion nicht alle Tage zu tun. Warum einem Kollegen aus Frankenthal erst ganz plötzlich eine tolle Geschichte über Elvis Presley vor die Füße fällt – und dann doch durch die Lappen geht, lesen Sie hier.