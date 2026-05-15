Im Rahmen ihrer Trauerbegleitung laden der katholische Pastoralreferent Clemens Fiebig und sein Pendant Matthias Brunnmüller am Mittwoch, 20. Mai, 15.30 Uhr, zu einem weiteren Gesprächskreis unter der Überschrift „Du fehlst mir so ...“ ein. Die Teilnehmer treffen sich diesmal im katholischen Pfarrheim von Waldsee, Kirchstraße 14.

Fiebig und Brunnmüller gestalten und begleiten in ihren Pfarreien in Frankenthal, Eppstein, Flomersheim, Mörsch, Studernheim, der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim sowie in Bobenheim-Roxheim konfessionsübergreifend das Thema Trauer. Sie wollen einen Austausch unter Betroffenen ermöglichen und neue Impulse mitgeben, um besser mit individueller Trauer zurecht zu kommen.

Das Angebot ist kostenlos, eine Anmeldung ist erbeten unter Telefon 06236 429080.