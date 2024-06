Auch in Frankenthal ist am Freitag des eine Woche zuvor in Mannheim tödlich verletzten Polizeibeamten gedacht worden. Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG) hatte dazu aufgerufen, sich an der bundesweit ausgerufenen Schweigeminute zu beteiligen.

„Die Nachricht vom Tod Rouven Laurs hat mich tief erschüttert. Als ehemaliger Personalleiter des Polizeipräsidiums kannte ich den jungen Mann persönlich. Dass er durch diese unfassbare Tat aus dem Leben gerissen wurde, lässt mich fassungslos und traurig zurück“, erklärte Meyer. Zum Zeitpunkt der Tat um 11.34 Uhr versammelte er sich mit Bürgern vorm Rathaus.

In der nahegelegenen Polizeiinspektion in der Friedrich-Ebert-Straße gedachte die Belegschaft – wie in allen Dienststellen des Polizeipräsidiums Rheinpfalz – geschlossen ihres Kollegen.

Wer die Hinterbliebenen von Rouven Laur unterstützen wolle, könne dies über ein Spendenkonto der Polizeistiftung Baden-Württemberg (Baden-Württembergische Bank, IBAN DE486005010178715214 50, BIC SOLADEST600) unter dem Stichwort „Rouven“ tun. Das Geld werde vollumfänglich der Familie zu Gute kommen, informierte die Stadt.