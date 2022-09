Im Alter von 99 Jahren ist der protestantische Seelsorger Heinz Knieriemen verstorben. Er war von November 1971 bis Dezember 1985 Dekan im Kirchenbezirk Frankenthal und Pfarrer der Zwölf-Apostel-Kirche. Zuvor hatte er nach Kriegsdienst und Theologiestudium zunächst in Barbelroth, dann in Kaiserslautern-Pfeifertälchen gewirkt. „Er war ein begabter Prediger, der zeigen konnte, wie die biblische Botschaft aktuell und bleibend hilfreich für die Orientierung im Leben ist“, würdigt Werner Schwartz – Nachfolger im Dekans- und Pfarreramt in Frankenthal – den Verstorbenen. Knieriemen, der aus einer Pfarrersfamilie stammt, sei ein hervorragender Seelsorger gewesen, der Menschen mit der ihm eigenen Sensibilität begleitet habe. In den mehr als 14 Jahren als Dekan sei er kein Manager und Kirchenpolitiker gewesen, sondern stets Kollege geblieben, hebt Schwartz hervor.