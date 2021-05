Einen Fahrer, der mit 1,8 Promille am Steuer seines Transporters zwischen Maxdorf und Frankenthal unterwegs war, hat die Polizei nach eigenen Angaben am Freitagabend aus dem Verkehr gezogen. Eine Zeugin hatte den Mann gegen 22.30 Uhr beobachtet, als er in Schlangenlinien auf der Landesstraße 527 Richtung Oggersheim in Schlangenlinien fuhr. Laut den Beamten verfolgte sie den 47-Jährigen bis nach Frankenthal. Dort konnte eine Streife den Betrunkenen kontrollieren. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von 1,8 Promille und damit deutlich über dem Grenzwert der absoluten Fahruntüchtigkeit ergeben. Im Anschluss wurde ihm auf der Dienststelle noch eine Blutprobe entnommen. Gegen den Mann läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Hinweise weiterer Zeugen an die Polizei Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.