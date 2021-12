Ein gefährliches Überholmanöver endete für einen Opelfahrer am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr im Acker neben der L524. Der Unfallverursacher, der in einem weißen Transporter saß, fuhr weiter. Der 40-jährige Opelfahrer war mit seinem grauen Vectra aus Frankental-Eppstein Richtung Gewerbegebiet Am Römig unterwegs. Auf dieser Strecke überholte ihn ein bislang unbekannter weißer Transporter und touchierte das Auto dabei laut Polizei an der linken Fahrzeugseite. Der Fahrer kam nach rechts von der Fahrbahn ab und setzte im danebenliegenden Acker auf. Der weiße Transporter setzte seine Fahrt in Richtung L527 fort. Alle drei Insassen des Opels wurden mit Schmerzen im Rückenbereich ins Krankenhaus gebracht. Der Opel wurde durch einen Frankenthaler Abschleppdienst geborgen. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt.

Polizei: Kein Kavaliersdelikt

Die Polizei weist darauf hin, dass unerlaubtes Entfernen vom Unfallort und in diesem Fall auch die fahrlässige Körperverletzung keine Kavaliersdelikte sind. Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren und unter Umständen mit dem Verlust des Führerscheins rechnen. Außerdem kann er den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden.