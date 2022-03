Brandstiftung vermutet die Polizei als Ursache eines Fahrzeugsbrands in Worms am Samstagmorgen. Laut Mitteilung gab es gegen 2.14 Feueralarm. Obwohl der Brand an einem im Bereich der Rheinpromenade geparkten Transporter schnell gelöscht werden konnte, sei dennoch ein weiteres geparktes Fahrzeug durch die Hitzeentwicklung beschädigt worden. Den Schaden schätzt die Polizei laut Nachfrage auf 10.000 Euro. Sie bittet um Hinweise unter Telefon 06241 8520 oder per Mail an piworms@polizei.rlp.de.